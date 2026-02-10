Ha presentato una querela Claudio Francavilla, il sessantenne rimasto ferito a Torino durante una carica della Polizia mentre partecipava al corteo pro Askatasuna del 31 gennaio. Le immagini dell’uomo con il volto imbrattato di sangue sono diventate un simbolo della giornata. Dopo essere stato malmenato, Francavilla è finito a terra ed è stato parzialmente soccorso dagli stessi agenti che, come mostra il video che segue andato in onda su Piazzapulita lo scorso giovedì, hanno poi deciso di abbandonarlo con il volto insanguinato nei pressi di un albero.

La querela è stata presentata a carico di ignoti per lesioni. Il sessantenne non risulta essere stato coinvolto in azioni contro le forze dell’ordine. A quanto ha affermato nei giorni successivi, si è ritrovato in mezzo a una delle cariche di alleggerimento effettuate dagli agenti dei reparti mobili.