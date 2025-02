Un team di scienziati in Cina ha identificato un nuovo coronavirus che potrebbe essere trasmissibile all’uomo. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il virus utilizza lo stesso recettore umano del Covid-19, l’ACE2, aumentando le possibilità di un salto di specie dai pipistrelli agli esseri umani. A guidare la ricerca è stata la virologa Shi Zhengli, soprannominata “batwoman” per il suo studio sui coronavirus dei pipistrelli nel laboratorio di Wuhan, già finito sotto i riflettori per le ipotesi legate alla fuga del Covid-19.

Quanto è pericoloso il nuovo virus?

Gli scienziati cinesi hanno sottolineato la necessità di un attento monitoraggio, ma hanno anche rassicurato sul fatto che la pericolosità del nuovo virus, denominato HKU5-CoV-2, è “significativamente inferiore” a quella del Covid-19. Il rischio che possa causare una nuova pandemia, dunque, non deve essere esagerato.

Cosa dice la ricerca?

Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Cell, il virus appartiene a un lignaggio distinto di HKU5-CoV e può infettare non solo i pipistrelli, ma anche l’uomo e altri mammiferi. Gli esperti avvertono che i merbecovirus dei pipistrelli rappresentano un potenziale pericolo di diffusione attraverso il contatto diretto o tramite ospiti intermedi. Anche se l’allarme resta contenuto, i ricercatori invitano a mantenere alta l’attenzione su eventuali mutazioni future.