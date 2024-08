In Croazia 2 italiane pagano 550 euro di taxi per 25 km, e poi si parla male degli italiani

Spesso si parla male degli italiani, che sono approfittatori e che cercano in tutti i modi di spennare i turisti. A volte è vero certo, ma senza mai esagerare. In Croazia per esempio due turiste italiane hanno pagato ben 550 euro per una corsa in taxi dal centro di Spalato all’aeroporto, distanza di appena 25 chilometri e mezz’ora di viaggio. Lo scrive un portale locale di Spalato, ma la notizia è stata ripresa dalla stampa nazionale croata.

Le due italiane hanno pubblicato la ricevuta della loro carta di credito sui social dichiarando di voler denunciare il caso, ma probabilmente senza nessun esito. Infatti, le tariffe per corse in taxi sono deregolate in Croazia e i tassisti possono definire prezzi a loro piacere, e anche cambiarli in qualsiasi momento.

Approfittatori, poi si parla male degli italiani

La stampa croata vede la vicenda come neanche tanto rara, valutando tale caso estremo quale esempio di come nel turismo croato vi siano operatori pronti ad approfittare di situazioni di necessità per i turisti. In generale, quest’estate la stampa ha riferito di prezzi esorbitanti sulle coste della Croazia per semplici servizi come noleggio di ombrelloni, posti auto, bibite e panini in spiaggia.