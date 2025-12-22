Sempre meno italiani immaginano il proprio futuro con dei figli. È questa l’ultima fotografia scattata dall’Istat, che racconta un Paese in cui il desiderio di genitorialità continua a ridursi mentre la popolazione invecchia. Nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra i 18 e i 49 anni dichiara di voler avere un figlio nei tre anni successivi, una quota in netto calo rispetto al 25% del 2003. Oltre 10,5 milioni di individui, invece, escludono del tutto l’idea di avere figli, oggi o in futuro. Alla base della scelta pesano soprattutto le difficoltà economiche, citate da un terzo degli intervistati, seguite da condizioni lavorative giudicate inadeguate e dalla mancanza di un partner. Tra le donne, poi, una su due ritiene che la nascita di un figlio possa peggiorare le proprie opportunità professionali.

Queste scelte si inseriscono in un contesto demografico già fragile. La popolazione residente resta sotto i 59 milioni, con un nuovo lieve calo nonostante il contributo degli stranieri. Crescono gli anziani, in particolare i grandi vecchi, mentre diminuiscono i giovani: nel 2024 si contano sei anziani per ogni bambino sotto i sei anni. Le nascite toccano un nuovo minimo storico e il numero medio di figli per donna scende a 1,18. In questo scenario di culle vuote, però, emerge una tendenza diversa: aumentano le coppie senza figli che scelgono di condividere la propria casa con un animale domestico.