Prima ha incendiato il camper del compagno, poi ha cercato di colpire un carabiniere con una catena di ferro. Per questo una 50enne è stata arrestata la sera dell’1 marzo a Sant’Andrea Bagni, nel comune di Medesano (Parma). La donna è accusata di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio, maltrattamenti in famiglia e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Verso le 19 l’uomo ha chiamato il 112 segnalando che la donna aveva appiccato il fuoco al suo caravan parcheggiato sotto casa. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il camper completamente avvolto dalle fiamme, a pochi metri di distanza da altre abitazioni. L’area è stata messa in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Il proprietario del mezzo ha raccontato di un precedente litigio telefonico durante il quale la 50enne lo avrebbe minacciato di dare fuoco al mezzo se lui non avesse fatto rientro a casa. Lui si è così precipitato e ha trovato il mezzo incendiato, lei si era allontanata ma è stata rintracciata dai militari a circa 500 metri dall’abitazione.

Una volta riaccompagnata a domicilio, la situazione è degenerata: la donna ha iniziato a urlare tentando di entrare in casa con la forza, scagliandosi contro i carabinieri. Con uno scatto ha raggiunto un cancello di legno, dove si è impossessata di una catena di ferro che ha tentato di scagliare come una frusta contro uno dei militari. Una volta bloccata, all’interno della borsa che aveva con sé, è stato trovato un coltello con una lama di 8 centimetri. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.