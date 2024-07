Con l’arrivo dell’ultimo weekend di luglio, è previsto un significativo incremento del traffico lungo le autostrade, con un bollino rosso per il fine settimana del 27-28 luglio 2024. Questo aumento del traffico è dovuto all’esodo estivo e ai movimenti verso le località di villeggiatura. Per gestire l’intenso flusso veicolare, Anas ha deciso di sospendere temporaneamente 906 cantieri, pari al 70% di quelli attivi, dal 27 luglio al 3 settembre. Inoltre, alcuni tratti autostradali offriranno caffè gratis ai conducenti per incentivare soste sicure e prevenire incidenti. I divieti di transito per i veicoli pesanti saranno in vigore nelle seguenti date: venerdì 26 luglio dalle 16 alle 22, sabato 27 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 28 luglio dalle 7 alle 22.

Viabilità e sicurezza

Il traffico sarà particolarmente intenso nei principali itinerari turistici, come l’A2 Autostrada del Mediterraneo e le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, oltre alle autostrade siciliane e sarde. In risposta all’aumento della circolazione, l’AD di Anas, Aldo Isi, ha assicurato l’attivazione di squadre di monitoraggio 24 ore su 24 per garantire una circolazione fluida e intervenire prontamente in caso di emergenze. È fondamentale, come sottolineato nella campagna di sensibilizzazione di Anas, che i conducenti adottino comportamenti corretti alla guida per garantire la sicurezza durante il viaggio.

Prenotazioni e tendenze per l’estate

Le previsioni per l’ultimo weekend di luglio sono positive per il settore turistico, con l’80% delle camere prenotate nelle strutture ricettive. Tra venerdì 26 e domenica 28 luglio, sono attesi oltre 6,4 milioni di pernottamenti. L’aumento della domanda è guidato sia dai turisti italiani che stranieri, con un particolare interesse per le località di montagna e dei laghi, dove i tassi di occupazione delle camere sono superiori alla media. Tuttavia, le città d’arte mostrano un calo nelle prenotazioni a causa del caldo estremo e dei cambiamenti climatici. Nonostante questi ostacoli, il settore turistico continua a dimostrarsi un importante motore dell’economia, come confermato dal presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.