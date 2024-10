L’ndagine dell’FBI sulla relazione del principe Andrea con l’amico pedofilo Jeffrey Epstein è stata “messa in pausa” finché “non saranno presentate nuove prove che possano far progredire il caso”, affermano le autorità statunitensi

Scrive Cristopher Bucktin sul Mirror che l’indagine dell’FBI sul principe Andrea e la sua amicizia con l’amico pedofilo Jeffrey Epstein è stata “parcheggiata”.

Le autorità di New York hanno accantonato le indagini sul Duca di York finché “non saranno presentate nuove prove che possano far progredire il caso”.

La decisione arriva più di quattro anni dopo che l’allora procuratore statunitense Geoffrey Berman aveva richiamato il principe per aver infranto il suo impegno di parlare con gli investigatori, affermando che il reale aveva fornito “nessuna collaborazione” alle indagini dell’FBI .

Una fonte vicina al caso ha detto al Mirror: “Gli agenti e gli avvocati che, per anni, hanno lavorato diligentemente per indagare sull’amicizia di Andrew con Epstein sono oltremodo frustrati. “Sono arrabbiati perché l’indagine è stata accantonata.

Indagine in parcheggio: non ci sono nuove prove

“Ma a dire il vero, da un po’ di tempo non si scoprono nuove piste e finché non saranno presentate nuove prove che possano far progredire il caso, questo verrà archiviato”.

Fonti hanno riferito al Mirror che l’indagine, che ha coinvolto altri uomini potenti e di alto profilo, ha visto un graduale calo delle ore spese a perseguire il caso dalla fine dell’anno scorso. Tuttavia, questo ha subito un’accelerazione negli ultimi mesi, poiché le risorse sono state dirottate verso altri casi importanti, tra cui l’indagine di alto profilo sul magnate dell’hip-hop Sean “Diddy” Combs.

La fonte legale ha affermato che “centinaia di potenziali indizi e decine di possibili vittime si sono fatte avanti nell’indagine su Diddy nell’ultimo mese”, il che ha messo a dura prova tempo e manodopera degli investigatori federali. “In questo momento sono tutti al lavoro”, ha aggiunto la fonte. “L’enorme volume di informazioni raccolte nel caso Combs è paragonabile a quando l’indagine su Epstein è stata svelata per la prima volta.

“Semplicemente non abbiamo le risorse per far funzionare ogni caso a piena capacità e, al momento, è il caso Diddy a consumare la parte del leone degli sforzi investigativi”. Nonostante l’enorme interesse pubblico per il collegamento di Andrew con Epstein, non è previsto che il Southern District of New York (SDNY) annunci ufficialmente lo stato dell’indagine per protocollo.

L’indagine, che ha coinvolto il reale, è stata un punto di contesa per anni. Sebbene il Duca non fosse considerato un sospettato criminale, l’FBI lo ha ritenuto un testimone significativo.

Nonostante le accuse della “schiava sessuale adolescente” di Epstein, Virginia Giuffre, secondo cui il finanziere americano l’ha prestata per andare a letto con il Duca in almeno tre occasioni, il reale e il suo team legale hanno fermamente contestato qualsiasi illecito.

Le vittime del milionario e Berman hanno chiesto a lungo che Andrew venisse interrogato sotto giuramento sui suoi legami con il condannato per reati sessuali, ma i progressi sono in stallo. Nel 2020, quando era procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, l’avvocato ha preso la decisione estremamente rara di criticare pubblicamente Andrew.

Ha accusato il Duca di “cercare di ritrarre falsamente se stesso” come desideroso di aiutare l’inchiesta su Epstein prima di accusare Andrew di non aver fornito “nessuna collaborazione”. Berman ha affermato che nonostante le dichiarazioni pubbliche contrarie, il reale aveva “ripetutamente rifiutato” le richieste di programmare un’intervista.

Il duca e Epstein grandi amici

Il team legale di Andrew ha negato le sue affermazioni, insistendo sul fatto che il Duca si è offerto di assistere le autorità in almeno tre occasioni. Tuttavia, non ha mai avuto luogo alcun colloquio formale e ora, con l’inchiesta su Epstein di fatto sospesa, sembra sempre più improbabile che gli investigatori statunitensi interroghino mai il principe Andrew.

Una delle figure chiave che potrebbe ancora potenzialmente svelare nuove prove è Ghislaine Maxwell, amica di Andrew ed ex amante di Epstein. La mondana britannica, 62 anni, sta attualmente scontando una condanna a 20 anni di carcere dopo essere stata dichiarata colpevole di traffico di giovani ragazze per l’abuso del suo ex fidanzato, e finora è rimasta a bocca cucita.

La collaborazione di Maxwell sarebbe cruciale per riattivare l’indagine su Andrew, ma le persone a lei vicine affermano che non parlerebbe “mai” all’FBI del reale. Uno dei critici più accesi dell’associazione di Andrew con Epstein è il rinomato criminologo statunitense e attivista per i diritti delle vittime John Walsh.

Walsh, meglio conosciuto per aver condotto America’s Most Wanted, è stato un aperto sostenitore delle vittime di Epstein e ha ripetutamente chiesto alle autorità statunitensi e britanniche di indagare a fondo sui legami di Andrew con il pedofilo e Maxwell. “Dov’è l’indagine congiunta tra Stati Uniti e Gran Bretagna? Ha detto Walsh.

“Cosa ha fatto qualcuno? Dove sono le prove che collegano il principe Andrea a Epstein? Perché non è stato interrogato?” Walsh ha espresso frustrazione per quella che percepisce come una mancanza di azione da parte delle forze dell’ordine su entrambe le sponde dell’Atlantico. “Questo è un uomo che ha pagato un risarcimento a qualcuno”, ha detto Walsh, riferendosi all’accordo extragiudiziale da 12 milioni di sterline di Andrea con Giuffre per porre fine a una causa civile che lei aveva intentato contro di lui per violenza sessuale.

“Come possiamo non avere chiarezza sul suo coinvolgimento?” ha aggiunto. Walsh è una delle tante figure di spicco che chiedono risposte. Gloria Allred, una delle più influenti avvocatesse per i diritti civili degli Stati Uniti, è stata altrettanto critica nei confronti della mancanza di collaborazione di Andrew con l’FBI. Il famoso avvocato, che ha rappresentato le vittime di Epstein, ha espresso incredulità per il fatto che le autorità statunitensi non abbiano formalmente interrogato il Duca.