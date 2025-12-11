Una bandiera della Palestina posizionata sull’albero di Natale di Piazza Giotto a Vicchio (Firenze). Questa la scelta del sindaco Francesco Tagliaferri, impegnato nella Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese e lui stesso recatosi insieme a una delegazione di sindaci in Cisgiordania “constatando la grave condizione a cui è costretta la popolazione palestinese a causa dell’occupazione dei territori da parte dei coloni israeliani”.

Il sindaco: “La bandiera della Palestina per ricordare le atrocità in atto”

“Quella bandiera – ha sottolineato il sindaco Tagliaferri – è un simbolo che deve sempre ricordarci la parte di mondo che soffre per l’occupazione e il genocidio in atto. Anche nei momenti di festa e convivialità è giusto essere consapevoli e ricordare che il nostro è un privilegio, mentre nel mondo c’è chi non potrà mai permettersi di festeggiare nulla. La bandiera della Palestina – aggiunge – servirà a ricordarci le atrocità in atto in tutta la Cisgiordania e a Gaza da parte di Israele, ma richiama anche tutti i conflitti che, in questo momento, devastano ancora tante popolazioni nel mondo. E non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti a tutto questo”.