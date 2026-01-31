Due puntate Rai1 sulla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro latitante da 30 anni, uno dei dieci uomini più ricercati del mondo. La miniserie, molto attesa, andrà in onda il 3 e 4 febbraio con un cast di livello pilotato dal produttore e, nella circostanza, anche sceneggiatore, Pietro Valsecchi, un maestro che ha lavorato con artisti come Checco Zalone, Michele Placido o con registi come Tullio Giordana, Marco Bellocchio.

Lombardo di Crema, 72 anni, fondatore della Tao film con cui ha prodotto numerosi successi, punto di riferimento per fiction e cinema italiano, Valsecchi ora propone un film di grande richiamo ricostruendo i 90 giorni che hanno preceduto la clamorosa cattura del boss (16 gennaio 2023 nei pressi di una clinica privata di Palermo).

Otto mesi dopo, il 25 settembre, Matteo Messina Denaro è morto in carcere a L’Aquila, malato di cancro, dove era stato trasferito dopo essere stato arrestato. Era ritenuto un latitante di massima pericolosità e inserito in una lista redatta dal “Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti più pericolosi” (GIIRL). Messina Denaro era nato a Castelvetrano nell’aprile 1962 dove aveva conseguito solo la licenza media, poi si è legato a Cosa nostra ed è sparito dalla circolazione. Aveva un paio di soprannomi: “U siccu” e “Diabolik”; nella fiction è chiamato “L’invisibile“.

Miniserie girata nel palermitano

La fiction su Messina Denaro è stata girata a sorpresa nel palermitano escludendo così la provincia di Trapani, la grande assente. Una scelta non artistica ma, a quanto pare, dettata da motivi di sicurezza. La caccia all’uomo è stata avvincente e Valsecchi racconta gli ultimi 3 mesi con dovizia di particolari sottolineando l’opera dei carabinieri, “eroi nell’ombra”. La mini serie esalta la vittoria dello Stato. Il 16 gennaio 2023 è dunque un giorno storico per lo Stato Italiano.

La cattura del boss ad opera dei Ros ha fatto il giro del mondo. La miniserie si concentra sul blitz guidato dal colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale) e sui giorni febbrili che hanno preceduto la cattura del mafioso (Ninni Bruschetta). Lucio Gambera, che si rifà alla figura reale del colonnello Arcidiacono, e la sua squadra, formata tra gli altri dal fidato maresciallo Sancho (Massimo De Lorenzo) e dal tecnico radio Ram (Leo Gassmann). L’operazione si chiamava “Tramonto” e, come dice Valsecchi, “questa fiction dà voce a degli eroi che vivono nell’ombra”. Aggiunge il produttore,alla sua prima collaborazione con Rai Fiction: ”Questa storia mi ha fatto venire in mente quella del capitano Ultimo quando catturò Totò Riina”.

Un trionfo dello Stato

Un trionfo dello Stato sulla mafia raccontato senza orpelli e ben diretta dal regista milanese Michele Soavi, un professionista stimato in particolare dal regista statunitense Quentin Tarantino, già presidente (2004) della giuria del Festival di Cannes.

Lino Guanciale, 46 anni, un attore che di giustizia ed etica professionale se ne è già occupato ne “Il commissario Ricciardi”, in queste due puntate fa un ulteriore passo in avanti confrontandosi con un fatto reale e storico. Ammette l’attore abruzzese: ”Ho sentito una enorme responsabilità perché va in scena una vicenda che coinvolge persone che hanno messo a rischio la vita e sacrificato le relazioni con le proprie famiglie. Questo progetto è importante perché, da una parte racconta la vocazione di una squadra nel portare a termine la cattura del boss, dall’altra perché restituisce l’investimento umano di questi uomini. Lo confesso: sul set ci siamo commossi”.

A rappresentare questa dimensione umana è, tra gli altri, il personaggio di Maria, moglie del colonnello Gambera, interpretata dalla cantautrice siciliana Levante, alla sua prima prova da attrice.