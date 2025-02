Alla Conservative Political Action Conference, l’annuale raduno di politici e attivisti conservatori, è andato in scena un siparietto tra il presidente argentino Javier Milei ed Elon Musk, ossia colui che avrebbe il compito di ridurre la spesa del governo federale statunitense. In occasione della visita di Milei negli Stati Uniti, nel corso della quale incontrerà anche il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva e il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, il presidente argentino non si è fatto sfuggire l’opportunità di salire sul palco. E non lo ha fatto presentandosi a mani vuote.

La motosega simbolica

In pompa magna, leitmotiv perenne del MAGA, Javier Milei si è presentato con una motosega rossa in mano, sulla quale è stata incisa anche una scritta, sulla lama naturalmente: “¡Viva la libertad carajo!”, ovvero “Viva la libertà, ca**o!”. La motosega è stata poi regalata a Elon Musk, che l’ha afferrata senza troppi indugi, sventolandola in aria con lo stesso orgoglio con cui si agiterebbe una bandiera. E se non è una bandiera poco ci manca, ma pur sempre un simbolo rimane, ovvero lo strumento con cui il capo di Tesla dovrebbe tagliare la spesa pubblica.

Questo particolare simbolo, che celebra un certo sbandieramento dell’aggressività e della determinata intenzione di tagliare la spesa pubblica, ha accompagnato tutta la campagna elettorale di Milei, presidente dal 2023. Da quel momento, in effetti, Milei ha mantenuto la sua promessa, riducendo inflazione e debito pubblico. Ma l’altra faccia della medaglia argentina ha mostrato anche un significativo aumento della disoccupazione. Negli Stati Uniti, invece, ci sono stati e continueranno a esserci licenziamenti di massa, quelli di migliaia di dipendenti federali congedati da Elon Musk e dal suo DOGE, il dipartimento per l’efficienza governativa.