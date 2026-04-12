Da mercoledì 8 aprile, le compagnie assicurative sono state obbligate a mettere a disposizione dei propri clienti il modulo Cai (costatazione amichevole di incidente) in formato digitale. Si è trattato senza ombra di dubbio di un passo avanti che permetterà di semplificare la vita a chi ha dimestichezza con la tecnologia e di rendere più efficace e tempestiva la gestione dei sinistri.

In base al regolamento Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 aprile 2025, “le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica”. Il modulo redatto su documento informatico è sottoscritto con i requisiti di sicurezza stabiliti per la firma elettronica avanzata dal regolamento eIDAS, dal codice dell’Amministrazione digitale e dai relativi provvedimenti attuativi.

Gli automobilisti sceglieranno se usare ancora il carteceo o se utilizzare il formato digitale

Saranno però gli automobilisti a scegliere se ricorrere al tradizionale documento cartaceo oppure utilizzare il formato digitale tramite app o web.

Il presidente di Aiped, Luigi Mercurio, ha infatti spiegato che “la digitalizzazione totale del modulo di denuncia di sinistro avrebbe comportato conseguenze per gli automobilisti, complicando loro la vita e limitando l’accesso a quegli utenti che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali e informatici”.