Il nuovo conflitto scoppiato in Medio Oriente potrebbe mettere a rischio un trapianto di midollo per un piacentino affetto da leucemia acuta. La figlia, unica donatrice compatibile, è infatti bloccata con il marito e i due figli a Dubai e non ha certezze su quando potrà arrivare in Italia, a Piacenza. Ne dà notizia il quotidiano Libertà spiegando che la donna, assieme al marito, provenienti dall’Australia dove vivono e diretti in Italia, si sono fermati a Dubai semplicemente per uno scalo tecnico. Ma nel frattempo, la situazione è precipitata con il blocco dell’aeroporto e la cancellazione della maggior parte dei voli che ha impedito finora ai due coniugi di ripartire. Si stanno cercando soluzioni alternative.