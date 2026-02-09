Polemiche a Ischia dopo l’appello pubblico lanciato da un’insegnante di danza contro il bullismo e i pregiudizi che colpiscono i ragazzi che praticano questa disciplina. A sollevare il caso è stata Barbara Castagliuolo, maestra con una lunga esperienza, che ha raccontato sui social la vicenda di un suo giovane allievo.

Il ragazzino, che seguiva corsi di danza classica, moderna e hip hop, negli ultimi mesi aveva mostrato una crescente insofferenza, fino alla decisione di abbandonare la classica e la moderna per continuare solo con l’hip hop. Il motivo, come confidato alla sua insegnante, è legato alle prese in giro subite a scuola.

“I miei compagni di classe mi prendono in giro perché faccio il ballerino”, le ha detto il bambino, lasciando la maestra “sconvolta” e spingendola a intervenire pubblicamente. Sul suo profilo Facebook Castagliuolo ha scritto parole dure: “Febbraio 2026 e ci sono ancora adulti e bambini che prendono in giro i ragazzi che fanno danza; cari genitori, state crescendo dei benemeriti omuncoli”. Un messaggio diretto soprattutto alle famiglie, accompagnato da un appello chiaro: “Non vi girate dall’altra parte. Ascoltate e correggete. Non fate orecchie da mercante, creare sofferenza, qualsiasi essa sia, può degenerare in gesti estremi”. L’insegnante ha infine chiamato in causa anche scuola e istituzioni: “Un appello alle istituzioni e agli insegnanti di ogni ordine e grado. Dateci una mano a cambiare le cose! Non lasciateci soli!”.