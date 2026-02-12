Sono due gli scioperi finiti sotto la lente d’ingrandimento della commissione di Garanzia: quello del 16 febbraio e del 7 marzo, entrambi relativi al trasporto aereo. A preoccupare, infatti, è la concomitanza degli scioperi con le gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nella delibera adottata nella seduta di ieri sera, la commissione di Garanzia sugli scioperi ha quindi segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di “pregiudizio alla libertà di circolazione” in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Le nuove date proposte

Tramite una nota, la commissione di Garanzia sugli scioperi ha proposto di “riposizionare le astensioni collettive nell’intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle Olimpiadi”. La ragione di questa delibera adottata nella giornata di ieri è la necessità di “garantire un equo bilanciamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica”.