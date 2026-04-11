Sono stati salvati dal fronte grazie all’utilizzo di un drone, che li ha trasportati in una zona sicura. Questa la storia di due animali domestici, un cane e un gatto, messi in salvo da un velivolo militare ucraino. Secondo l’organizzazione per i diritti degli animali UAnimals, i soldati della 14ª Brigata Meccanizzata Separata Principe Roman il Grande hanno utilizzato proprio un drone per evacuare i due amici a quattro zampe dalle linee del fronte, facendoli volare per circa 12 chilometri.

Il cane e il gatto sono stati trasportati separatamente, chiusi in dei sacchi verdi fissati al drone con una corda. Una volta arrivati a destinazione, sono stati accolti dai soldati e messi al sicuro in un rifugio. L’organizzazione ha descritto così l’operazione di salvataggio: “Rischioso? Sì, ma lasciarli lì era ancora più pericoloso, e non sarebbe stato possibile recuperarli in altro modo”. Una storia a lieto fine, che lascia un accende un barlume di speranza anche nei momenti più bui della guerra.