La storia del cane e del gatto salvati dalla guerra con un drone
Sono stati salvati dal fronte grazie all’utilizzo di un drone, che li ha trasportati in una zona sicura. Questa la storia di due animali domestici, un cane e un gatto, messi in salvo da un velivolo militare ucraino. Secondo l’organizzazione per i diritti degli animali UAnimals, i soldati della 14ª Brigata Meccanizzata Separata Principe Roman il Grande hanno utilizzato proprio un drone per evacuare i due amici a quattro zampe dalle linee del fronte, facendoli volare per circa 12 chilometri.
Il cane e il gatto sono stati trasportati separatamente, chiusi in dei sacchi verdi fissati al drone con una corda. Una volta arrivati a destinazione, sono stati accolti dai soldati e messi al sicuro in un rifugio. L’organizzazione ha descritto così l’operazione di salvataggio: “Rischioso? Sì, ma lasciarli lì era ancora più pericoloso, e non sarebbe stato possibile recuperarli in altro modo”. Una storia a lieto fine, che lascia un accende un barlume di speranza anche nei momenti più bui della guerra.
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