A novembre 2025 era sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e all’allontanamento dalla casa di famiglia. Eppure, nonostante la misura cautelare e nonostante l’applicazione del braccialetto elettronico, un 46enne di Campobasso in tre mesi per quasi 300 volte ha violato le restrizioni con continui avvicinamenti alla moglie, intimidazioni e minacce di morte. Per questo motivo nei suoi confronti il gip del tribunale di Campobasso, su richiesta della procura, ha ora disposto il divieto di dimora nel Comune di Campobasso.

Già dallo scorso anno l’uomo è accusato di lesioni personali e atti persecutori aggravati nei confronti della coniuge. La nuova misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Toro. “A seguito delle indagini svolte dai militari e coordinate dalla nostra procura – ha evidenziato il procuratore Nicola D’Angelo – il giudice ha disposto la nuova misura cautelare che aggrava quella precedente ai fini di un controllo ancora più stringente e efficace a tutela della vittima”.