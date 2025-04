Se leggere annunci di case in affitto è qualcosa di comune, sapere che a essere messa in vendita è una chiesa lo è un po’ meno. Questo accade a Fontanelle, in provincia di Treviso, nella parrocchia di San Pietro Apostolo, il cui parroco, don Ezio Segat, ha deciso di vendere l’edificio. Non si tratta di un palazzo storico, ma di una sala di culto, dove vengono officiate le celebrazioni.

Alla base della scelta del parroco ci sono diversi fattori: la drastica riduzione dei fedeli che frequentano le funzioni, l’aumento delle spese per la manutenzione, le bollette di luce e riscaldamento sempre più onerose. “Se davvero ci fosse stato affetto verso quest’edificio, lo avremmo visto dalla presenza alle messe. Che invece non ci sono”, commenta il religioso.