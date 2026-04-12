Una donna di Orta di Atella, comune della provincia di Caserta, viveva in casa con oltre 200 uccelli tra cui alcuni volatili appartenenti a delle specie protette. A scoprirli gli agenti della Polizia provinciale di Caserta dopo una denuncia prevenuta alla Provincia.

All’interno dell’abitazione sono state trovate decine di gabbie in cui erano rinchiusi anche numerosi cardellini, una specie protetta. La casa è stata perquisita e sono stati rinvenuti anche sei volatili morti in avanzato stato di decomposizione. L’abitazione è stata segnalata all’Asl per le criticità ingenico-sanitarie riscontrate e la donna che viveva all’interno è stata denunciata per maltrattamento di animali e detenzione illecita di fauna protetta.

Gli esemplari recuperati sono stati tutti trasferiti presso un centro di recupero per la fauna selvatica in cui verranno svolti degli accertamenti sanitari. L’operazione si è svolta con il supporto delle guardie zoofile venatorie della Lipu Campania.