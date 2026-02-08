Diavolo di un sedile, in effetti un po’ più comodo di un sellino: se montato su un monopattino elettrico fa tutta la differenza del mondo per la polizia locale. Esattamente fanno 29mila euro, come la multa che in 5 anni, la somma di 4 verbali per 4 diverse infrazioni, si è trasformata in una valanga che sta travolgendo la vita di Sylvanus O., ex rider di 33 anni che ora fa l’operaio a Padova e di cui il Corriere della Sera ha raccontato l’assurda vicenda.

L’odissea di un rider

Rewind veloce a una domenica sera di dicembre nel 2020, pieno Covid: Sylvanus, impegnato in una consegna, viene fermato per un controllo. Gli agenti notano il sedile: così quello è un motorino, non un monopattino.

Dove sono la patente di guida, dove l’assicurazione, e il libretto? E il documento d’identità? Il resto segue la fisica dell’inarrestabile accumulo progressivo che distingue una pietra che rotola da una frana.

Succede quando non si pagano le multe. Sylvanus oogi fa un altro lavoro con stipendio stabile ma contenuto, molto contenuto, tiene famiglia e un figlio da mantenere, ha il mutuo da pagare, 29mila euro chi glieli dà… Deciderà un giudice.