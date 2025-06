Quando si era accorta che la sua vita stava per finire ha deciso di parlare e denunciare le violenze subite da parte del marito per anni. Una confessione che si era trasformata in denuncia, dalla quale era partita un’inchiesta. Ma per lui il giudice ha scelto l’archiviazione. La storia arriva da Torino, dove un’anziana malata di tumore al pancreas nel 2022 aveva trovato il coraggio di svelare i maltrattamenti di cui era stata vittima quando era ricoverata in ospedale. “Voglio morire in pace, lontano da mio marito che mi picchia da anni”, queste le parole della donna.

Il fatto che l’anziana fosse poi morta senza la possibilità che gli inquirenti raccogliessero la sua testimonianza aveva reso tutto più complicato ai fini giudiziari. I figli della coppia da parte loro avevano confermato di essere a conoscenza delle violenze, senza tuttavia fornire episodi concretamente incriminanti. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni di condanna per il vedevo 81enne, rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti. Ma il giudice lo scorso 10 giugno lo ha assolto con formula piena, ritenendo prescritti i fatti precedenti al 2000. L’uomo da parte sua si era avvalso della facoltà di non rispondere.