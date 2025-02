Si definisce un’ottimista per natura la signora Luciana. E così, quando i ladri hanno svaligiato la sua casa a Quinto di Treviso, in Veneto, piuttosto che piangersi addosso ha scelto di fare un appello via social per trattare con loro. “Se sei un ladro con un po’ di cuore, riportami le mie cose – ha scritto ancora l’anziana – non svenderle che ci mettiamo d’accordo”.

A detta della signora, i ladri sarebbero anche poco esperti in materia di gioielli, considerando che hanno portato via pezzi che non hanno un valore economico importante. “Hanno preso anche una collana finta comperata al mercatino”, ha spiegato. Tuttavia, per lei avevano un valore affettivo e per questo ha deciso di appellarsi ai malviventi per recuperare i suoi averi.