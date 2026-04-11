Cinque mucche finiscono iscritte all’asilo insieme agli altri allievi “umani”. La storia arriva dal comune francese di Moosch, dove amministrazione e famiglie hanno messo in atto una protesta simbolica per evitare il taglio di una classe, per la quale è richiesto un minimo di iscritti per evitarne la soppressione. Di qui la geniale e ironica idea di inserire anche le mucche Arlette, Abondance, Amsel, Amandine e Abeille nel modulo di iscrizione regolarmente consegnato all’istituto.

Il sindaco del comune alsaziano, José Schruoffeneger, ex insegnante, ha spiegato che l’idea è nata quasi per gioco durante un confronto con cittadini e amministratori. Certo è che ha attirato l’attenzione delle autorità competenti e creato un caso mediatico, che affronta il tema dei piccoli centri e del loro spopolamento. Quindi, la singolare protesta è riuscita almeno per ora nell’intento di affrontare il caso specifico.