Pordenone è stata teatro di un furto decisamente singolare. I ladri hanno fatto irruzione nell’appartamento di Giuseppe Ragogna, ex vicedirettore del quotidiano Messaggero Veneto, setacciando ogni angolo alla ricerca di contanti o oggetti di valore. Secondo la ricostruzione, l’ingresso è avvenuto dal terrazzino e l’abitazione è stata messa a soqquadro. La vittima racconta che gli unici soldi trovati sono stati alcune monete e banconote straniere – dollari e sterline – per un valore complessivo di circa 150 euro, insufficienti a soddisfare la brama dei ladri.

Il curioso “bottino”

Nonostante l’apparente delusione, i ladri hanno portato via una scatolina che conteneva ciò che Ragogna considerava di poco conto: due calcoli renali appena analizzati. Probabilmente scambiandoli per preziose pepite, hanno lasciato dietro di sé il resto del bottino. L’ex vicedirettore ha raccontato: “Devono aver pensato che avessero un qualche valore”. Il fatto, denunciato alle forze dell’ordine, ha reso la vicenda oggetto di curiosità sul quotidiano stesso, trasformando un furto in una storia tanto bizzarra quanto insolita nella cronaca locale.