I ladri entrano in casa e uccidono il gatto che viveva nell’appartamento, sbattendolo contro un muro. L’episodio è avvenuto in un paese dell’Erbese il 2 febbraio scorso. Quando i malviventi si sono introdotti nell’appartamento hanno messo a soqquadro la camera da letto con l’obiettivo di trovare la cassaforte. Le loro aspettative sono rimaste deluse perché hanno trovato un bottino esiguo.

Quando i proprietari sono tornati a casa si sono trovato davanti una scena macabra. In una delle stanze c’era il loro gatto morto, con tracce di sangue anche sui muri. L’animale sarebbe stato scaraventato con violenza contro una parete, sbattendo la testa. Sull’accaduto sono in corso verifiche e accertamenti da parte dei carabinieri. La crudeltà riservata all’animale domestico ha scosso profondamente gli abitanti del paese.