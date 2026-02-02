I ladri entrano in casa, mettono in fuga il gatto e l’animale muore investito per strada. Questo è quanto accaduto lo scorso 25 gennaio in zona Osteria della Fontana ad Anagni, anche se la storia è venuta alla luce solo nelle ultime ore. A spiegare la dinamica degli eventi è Beatrice, padrona di casa e “umana” di Whisky, il micio di due anni e mezzo, deceduto dopo l’incursione dei malviventi nell’abitazione e da lei ritrovato solo due giorni dopo il fatto.

Come ha spiegato la ragazza al sito Fanpage, lei e il suo fidanzato, una volta tornati a casa, hanno trovato le finestre aperte con le chiavi attaccate. “Ci siamo agitati perché stiamo sempre attenti a chiuderle avendo i gatti in casa. In casa non c’era nessuno, Whisky mancava all’appello, mentre le altre tre gatte sono rimaste con noi. Da subito siamo usciti a cercarlo, era un gatto che rispondeva al nome e le sue piccole fughe si sono limitate a una casa di fronte alla nostra, ma non si era mai allontanato”.

Due giorni dopo il furto, Beatrice, che ha cercato il suo gatto giorno e notte, ha fatto l’amara scoperta: “La mattina del 27 gennaio sono uscita intorno alle 8.20, passando per via Casilina in un punto lontano circa un chilometro da casa ho riconosciuto il corpo del mio gattone steso per strada, ho messo le quattro frecce, sono scesa dall’auto e mi sono fermata a raccoglierlo, era quasi irriconoscibile. Lo avevano investito. L’ho portato a un’agenzia funebre per la cremazione degli animali domestici, tornerà in un’urna a casa con noi”.