Ha lasciato due cani e un gatto chiusi in bagno per due settimane nella sua casa di Trieste. Una situazione che ha allarmato i vicini del giovane proprietario, i quali hanno allertato la polizia. Una volta individuata l’abitazione segnalata ed entrati all’interno, gli agenti hanno riscontrato una situazione di forte degrado, con condizioni igienico-sanitarie giudicate insufficienti e un generale stato di disordine. I poliziotti hanno trovato i due cani, di piccola e media taglia, e un gatto.

Tutti e tre gli animali versavano in precarie condizioni fisiche. In particolare, i due cani apparivano visibilmente denutriti, disidratati e in evidente stato di trascuratezza. Quando il proprietario è stato interrogato sulla situazione, lui si è difeso spiegando che: “gli animali gli erano stati affidati da una coppia di amici” e che li aveva lasciati “soli e incustoditi nel suo appartamento a causa di un suo impegno fuori città”. La polizia ha denunciato il giovane per il reato di abbandono di animali. Contestualmente, i due cani e il gatto sono stati sequestrati e affidati a un canile.