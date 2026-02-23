Una vicenda drammatica si è verificata a Viareggio, in provincia di Lucca, dove una donna, madre di due bambine di 3 e 4 anni, avrebbe lasciato le figlie chiuse in auto per diverse ore dopo aver abusato di alcol. Secondo le ricostruzioni, la famiglia aveva partecipato all’ultimo corso del celebre Carnevale di Viareggio. Terminata la manifestazione, la madre avrebbe fatto salire le bambine in macchina per poi allontanarsi, senza più tornare per lungo tempo. Le piccole sono rimaste nell’auto al freddo, spaventate e in lacrime, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della polizia e il salvataggio

Intorno alle 23 la donna, in evidente stato di ubriachezza, è stata soccorsa da una volante del commissariato locale. Agli agenti ha raccontato di aver lasciato le figlie in auto ma di non ricordare dove avesse parcheggiato il veicolo. A quel punto è scattata la ricerca urgente: grazie ad alcune fotografie presenti sul cellulare della donna, scattate poco dopo aver parcheggiato, i poliziotti sono riusciti a individuare la posizione dell’auto. Una volta arrivati sul posto, hanno liberato le bambine, infreddolite ma coscienti, ponendo fine a una situazione potenzialmente molto pericolosa.

Le conseguenze e la denuncia

Le due bambine sono state portate in ospedale per accertamenti e, dopo aver trascorso la notte in osservazione, sono state dimesse e affidate al padre. Anche la madre è stata accompagnata in ospedale, dove è rimasta trattenuta a causa dell’abuso di alcol. Per lei è scattata la denuncia con l’accusa di abbandono di minori, mentre le autorità valuteranno eventuali ulteriori provvedimenti a tutela delle bambine.