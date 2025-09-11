In un video diffuso sulla piattaforma Truth, Donald Trump ha reso un commosso omaggio a Charlie Kirk, giovane e influente attivista della destra americana, ucciso in circostanze ancora poco chiare nello Utah. Seduto alla scrivania dello Studio Ovale, l’ex presidente ha definito Kirk un “patriota”, un “martire della verità e della libertà”, sottolineando come la sua voce avesse dato energia e speranza a milioni di giovani sostenitori del movimento Maga. Trump ha ribadito che Kirk aveva dedicato la sua vita alla difesa della democrazia, della giustizia e del popolo americano.

Nel suo intervento, l’ex presidente ha puntato il dito contro la “sinistra radicale”, accusandola di aver alimentato una retorica tossica, paragonando figure come Kirk a criminali e dittatori. Secondo Trump, questo clima di odio sarebbe “direttamente responsabile” dell’ondata di violenza politica che sta scuotendo il Paese. Per onorare Kirk, Trump ha disposto che tutte le bandiere degli Stati Uniti vengano tenute a mezz’asta fino alla domenica successiva.

La dinamica dell’attacco e le indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’attivista sarebbe stato colpito al collo da un unico proiettile sparato da quasi duecento metri di distanza, probabilmente dal tetto di un edificio dell’Università dello Utah. Una modalità che richiama, per precisione e dinamica, l’attentato in Pennsylvania in cui lo stesso Trump era scampato per poco alla morte.

Il presunto killer, vestito interamente di nero, è stato fermato e poi rilasciato dopo un interrogatorio, come confermato dal capo dell’FBI, Kash Patel, che ha promesso massima trasparenza nelle indagini. Al momento, restano molti punti oscuri: chi ha sparato, come sia riuscito a posizionarsi senza destare sospetti e se abbia agito da solo. I video girati dai presenti mostrano scene di panico: studenti e sostenitori in fuga, mentre Kirk, che stava parlando sotto una tenda con il motto “The American Comeback”, cadeva dopo essere stato colpito.

Il ricordo di Trump

Donald Trump, sua moglie Melania e molti altri esponenti repubblicani hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordandolo come un leader carismatico e appassionato. Trump, in particolare, ha dichiarato che “nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù meglio di Charlie”.