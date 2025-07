Sono più di venti le persone trasportate in vari pronto soccorso della città dal 118 per l’esplosione a un distributore di gpl avvenuto la mattina di oggi, venerdì 4 luglio, a Roma in via Gordiani, nella zona di Centocelle.

Nel corso delle prime operazioni di soccorso i carabinieri intervenuti hanno evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi, condotto all’ospedale Vannini.

Il ferito è stato estratto vivo dall’auto in fiamme. Anche un carabiniere del Nucleo Radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito.

Sul posto dell’esplosione che si è sentita in tutta Roma è arrivato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha ricevuto una chiamata dalla premier Meloni. I residenti hanno raccontato di aver pensato all’esplosione di una bomba. Tra loro, molti si sono lamentati del forte odore di gas.

L’errore di manovra dell’autocisterna

Ancora non sono chiari i motivi della doppia esplosione. Dalle prime ricostruzioni tutto sarebbe nato partito da un’autocisterna che aveva appena finito di scaricare il carburante nella pompa di benzina di via dei Gordiani. Il mezzo, durante una manovra, avrebbe urtato un tubo. L’incidente avrebbe dato vita alla prima forte esplosione intorno alle otto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori che dieci minuti dopo sono stati travolti dalla seconda esplosione.

L’area dell’esplosione e le vie limitrofe sono state chiuse al traffico. Atac fa sapere di aver chiuso la fermata Teano della metro C su disposizione delle forze dell’ordine.