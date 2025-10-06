A Sharm el-Sheikh si accendono i riflettori diplomatici sul Medio Oriente e l’ultimatum lanciato da Trump ad Hamas preme sul fragile equilibrio. In Calabria si consumano le elezioni regionali con una sfida serrata tra Occhiuto e Tridico, dove il rischio astensionismo grava sull’esito.

Ecco le notizie del giorno:

08.37 Scoperta frode da 43 milioni di euro su import auto di lusso

Un frode quantificata in 43 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Prato: al centro degli accertamenti, una presunta associazione criminale dedita alla vendita di auto di lusso di origine tedesca. Da quanto spiegato l’immatricolazione in Italia dei veicoli avveniva senza il pagamento dell’Iva.

07.50 Urne aperte in Calabria: l’affluenza alle 23 è il 29,08%

L’affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali in Calabria è del 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Il dato più alto, al momento, è quello di Reggio Calabria con il 32,24% (rispetto al 31, 04% della scorsa tornata), a Catanzaro l’affluenza risulta del 31,92 (in discesa rispetto al 33,39% del precedente del 2021).

07.42 Mosca, abbattuti 251 droni ucraini durante la notte

Il ministero russo della Difesa russo ha affermato oggi di aver abbattuto 251 droni ucraini durante la notte, in uno dei più grandi attacchi di rappresaglia di Kiev contro il suo vicino da quando Mosca ha invaso il Paese oltre tre anni fa. “La scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 251 droni ucraini ad ala fissa”, ha scritto su Telegram il ministero russo, affermando di aver abbattuto 40 droni sulla Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, e 62 sul Mar Nero, decine di altri anche nei cieli sopra le regioni di Kursk e Belgorod.

07.30 Flotilla, Greta Thunberg sarà liberata oggi

L’attivista svedese Greta Thunberg , sarà liberata oggi ed espulsa da Israele verso la Grecia in un gruppo di 70 componenti della della Global Sumud Flotilla (GSF). Lo ha ha annunciato la GSF attraverso X. “Greta Thunberg sarà liberata domani. Arriverà in Grecia”, aveva scritto la GSF sul social X domenica sera.

07.10 Gaza, prendono il via i negoziati di pace

Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm. I team tecnici si incontreranno in Egitto, per esaminare e chiarire i dettagli finali. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha tenuto nella serata di ieri una lunga riunione per preparare la squadra negoziale.

04.36 Avvistati presunti droni all’aeroporto di Oslo

Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l’avvistamento di presunti droni all’aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte. Lo riporta l’agenzia di stampa norvegese NTB. “Abbiamo ricevuto una segnalazione alle 00:16, quando un pilota di un aereo norvegese ha pensato di aver visto dei droni durante l’avvicinamento all’aeroporto”, ha dichiarato a NTB il responsabile operativo Gisle Sveen del Distretto di Polizia Orientale. L’avvistamento non è stato verificato e non è possibile confermare se si trattasse di un drone, sottolinea la polizia.