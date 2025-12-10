7.20 Maria Corina Machado non sarà presente al premio Nobel a Oslo

La premiata per il Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado non è attualmente in Norvegia e non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo. Lo ha dichiarato Kristian Berg Harpviken dell’istituto Nobel norvegese all’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

7.15 Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico, 50 misure cautelari

È in corso a Palermo una maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La Polizia sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L’inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

6.52 Amazon, investimento da 35 miliardi di dollari in India entro il 2030

Amazon ha annunciato il raddoppio dell’investimento in India, con l’obiettivo di espandere l’export, creare posti di lavoro e investire nell’intelligenza artificiale nel Paese più popoloso del mondo. “Amazon annuncia l’intenzione di investire più di 35 miliardi di dollari in tutte le sue attività in India fino al 2030, cifra che si aggiunge ai 40 miliardi già investiti nel Paese – afferma il gigante dell’e-commerce in una nota -. Questo investimento si concentrerà sull’espansione commerciale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull’IA, la crescita dell’esportazione e la creazione di posti di lavoro”.

4.51 Thailandia, oltre 400 mila evacuati dal confine con la Cambogia

Oltre 400 mila thailandesi sono stati evacuati dalle regioni di confine con la Cambogia. Lo rende noto il ministero della Difesa thailandese, aggiornando sugli scontri che si stanno verificando in questi giorni nell’area frontaliera. “Oltre 400 mila persone sono state trasferite nei rifugi – ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero, Surasant Kongsiri -. I civili sono stati fatti evacuare in maniera massiccia a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza”.