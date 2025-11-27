8.13 Sale a 55 il bilancio dei morti dell’incendio di Hong Kong

Il violento incendio che ha devastato a Hong Kong sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po ha causato finora un totale di 55 morti, di cui 4 dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. E’ l’ultimo bollettino diffuso dai vigili del fuoco dell’ex colonia britannica nel corso di un briefing.

6.49 Terremoto di magnitudo 6.6 al largo dell’Indonesia

Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato su un’isola al largo delle coste di Sumatra, nell’area occidentale dell’Indonesia, dal servizio geologico degli Stati Uniti. La scossa ha colpito l’isola Simeulue alle 11:56 locali (le 5:56 in Italia) ad una profondità di 25 chilometri. Non sono state riferite notizie riguardo un’eventuale allerta tsunami.

5.26 Treno travolge operai in Cina, 11 morti e due feriti

Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. L’incidente ha coinvolto un treno “utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche” che ha travolto alcuni operai edili nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv.

3.26 Trump: “A Washington atto di terrore e malvagità”

“Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, di odio e di terrore. È stato un crimine contro la nostra intera nazione, contro l’umanità intera”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti in un video alla nazione dopo l’agguato contro la Guardia Nazionale a Washington.

1.17 “L’aggressore di Washington è un afghano di 29 anni”

L’uomo che ha sparato e ferito gravemente due soldati della Guardia Nazionale a Washington è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. L’uomo vive nello Stato di Washington, sulla costa ovest, e si ritiene che abbia agito da solo.