8.26 Usa: “Via personale ambasciate anche da Bahrein e Kuwait”

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale non essenziale e alle famiglie di lasciare le ambasciate Usa in Bahrain e in Kuwait, nell’ambito dell’allarme per potenziali disordini che ha interessato le sedi diplomatiche statunitensi in vari Paesi del Medio Oriente, a partire dall’Iraq: allarme rilanciato dallo steso presidente Trump. Lo si legge sui media internazionali.

7.06 Unicef, 80 mila lavoratori minorenni in Italia nel 2024

Il 2024 registra il record di lavoratori minorenni: 80.991 tra i 15 ed i 17 anni. Le regioni con la percentuale più alta sono: il Trentino Alto Adige (21,63% della popolazione minorenne), la Valle D’Aosta (15,34%), l’Abruzzo (8,46%) seguiti da Marche (7,57%) Puglia (6,24%) e Sardegna (6,24%). Quanto alle denunce di infortunio dei lavoratori tra i 15 ed 17 anni il numero è salito dai 5.816 del 2020 ai 18.825 nel 2023. Sei gli infortuni mortali nella stessa fascia d’età nel quinquennio 2019-2023. Emerge dal 3° Report dell’Unicef presentato in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi.

1.16 Trump, Medio Oriente a rischio, via personale Usa

Il personale statunitense è stato trasferito da alcuni Paesi del Medio Oriente perché la regione “potrebbe essere un posto pericoloso”: lo ha detto Donald Trump ai giornalisti prima di assistere al musical “I Miserabili” al Kennedy Center di Washington, dopo le notizie di un trasferimento del personale dell’ambasciata Usa in Iraq. Secondo alcuni media, sarebbe un segno che i negoziati tra Usa e Iran sul nucleare non stanno andando nel verso giusto.