Una tranquilla passeggiata pomeridiana si è trasformata in tragedia a Conselve, in provincia di Padova. Venerdì pomeriggio, in piazza Cesare Battisti, Giovanna Trovò, 79 anni, si era fermata a riposare su una panchina. Due individui l’hanno avvicinata con una scusa, distraendola e riuscendo a sottrarle la borsetta. La donna, profondamente scossa, ha avuto un improvviso attacco di panico. Alcuni commercianti presenti in zona sono subito intervenuti per prestarle soccorso e riaccompagnarla a casa, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Il malore e le indagini

Poco dopo, la 79enne ha accusato un arresto cardiaco fatale, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del vicino ospedale. I due malviventi, secondo le prime informazioni già noti alle forze dell’ordine, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un negozio affacciato sulla piazza. Le immagini ora sono al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’intera dinamica per identificare e fermare i responsabili.