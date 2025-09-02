Il corpo di una donna di 66 anni è stata rinvenuto sul divano di casa in avanzato stato di decomposizione a Miglianico Valgreghentino, in provincia di Lecco. Si ritiene che la 66enne, Letizia Stella, sia morta il giorno di Ferragosto, probabilmente per un infarto. A quella data risale infatti il suo ultimo accesso su Whatsapp. È stato un vicino di casa a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, preoccupato perché da tempo non vedeva la donna e perché insospettito dal forte odore che proveniva dall’appartamento.

L’ennesimo dramma della solitudine

La donna viveva da sola dal 2008 nell’appartamento in fondo a via Belvedere. Non aveva parenti prossimi. I pochi che la conoscevano riferiscono che aveva un carattere solitario, appariva economicamente autonoma e recentemente aveva accusato qualche problema di salute. Da tempo, inoltre, era seguita dai servizi sociali dell’amministrazione. La morte di Letizia Stella, l’ennesimo dramma nella solitudine, è avvenuta a distanza di poche settimane dalla scoperta del corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna di 56 anni a Opera, comune della città metropolitana di Milano. Anche in quel caso, la donna è stata ritrovata senza vita sul divano del suo appartamento, a distanza di circa due settimane dalla sua morte.

Il sindaco di Miglianico Valgreghentino, Matteo Colombo, era giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco: “Il Comune era a disposizione per qualsiasi necessità. L’ultimo incontro risale a luglio, quando aveva chiesto assistenza per la domanda di pensione. Siamo sconvolti per le circostanze. Come amministrazione ci faremo carico dei funerali”, ha dichiarato Colombo.