Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Łódź, in Polonia, il cardinale Konrad Krajewski, che lascia così l’incarico di Elemosiniere e di Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. Al suo posto il Papa ha nominato mons.

Lo sostituisce Luis Marín de San Martín, agostiniano

Luis Marín de San Martín, agostiniano, presule molto vicino allo stesso Prevost, finora sotto-segretario della Segreteria del Sinodo. Il cardinale Konrad Krajewski era Elemosiniere dal 2013, nominato da Papa Francesco all’inizio del suo pontificato.

Ha dato una impronta nuova alla carità del Papa mettendosi in gioco in prima persona, come gli aveva chiesto Bergoglio. Dalla distribuzione dei sacchi a pelo ai clochard che vivono nella zona del Vaticano alle missioni in Ucraina dove lui stesso guidava le ambulanze da lasciare in dono, dall’intervento allo Spintime, il palazzo occupato di Roma dove si recò per riattaccare la luce che era stata tolta, agli spettacoli donati ai poveri come il circo o le visite speciali ai musei vaticani.

Riattaccò la luce allo Spintime

Per comprendere la vera attenzione agli ultimi (e secondo Simone Weil l’attenzione è la più alta forma di generosità) basterà ricordare che fu il più svelto a raccogliere il disperato appello delle prostitute trans che nel 2020, in pieno Covid, erano rimaste senza clienti e ridotte semplicemente alla fame.

“Il parroco di Torvaianica – dichiarò il cardinale Krajewski – mi ha scritto la storia di queste persone. È gente che guadagnava in nero, ovviamente, magari ha problemi con i documenti e non può chiedere sussidi. È capitato che altre parrocchie segnalassero problemi simili, prostitute che non avevano più nulla da mangiare. Così mi faccio dare l’Iban e verso alla parrocchia tutto quanto è necessario”.