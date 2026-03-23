Leonid Radvinsky, il miliardario americano di origine ucraina proprietario di OnlyFans, è morto all’età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’annuncio è stato dato da un portavoce della Fenix International, la società madre della piattaforma per adulti con sede a Londra: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile”.

Radvinsky, figura estremamente schiva e raramente apparsa in pubblico, aveva acquisito la maggioranza del sito nel 2018 dai fondatori Guy e Tim Stokely. Sotto la sua gestione, OnlyFans si è trasformata in un colosso globale, arrivando a contare oltre 377 milioni di utenti e con un giro d’affari che ha toccato gli 1,4 miliardi di dollari.

Radvinsky, uno fra i più controversi miliardari informatici al mondo, era nato a Odessa in Ucraina e si era trasferito negli Stati Uniti con la famiglia. Qui aveva completato gli studi laureandosi in Economia alla Northwest University di Chicago. Durante gli studi aveva iniziato a costruire la sua attività online legata ai contenuti pornografici fondando Cybertania. Sulla sua vita privata sono emerse poche informazioni: viveva in Florida ed era residente a Londra ed era sposato.