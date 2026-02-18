Parte una nuova campagna di reclutamento dell’intelligence italiana, con l’obiettivo di assumere professionisti altamente qualificati in diversi settori strategici per la sicurezza nazionale. Il bando è stato pubblicato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, l’insieme degli organismi che si occupano di proteggere l’Italia da minacce interne ed esterne in ambito politico, economico, militare e tecnologico.

Le candidature possono essere inviate entro le ore 24 del 20 marzo 2026 attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it, accedendo con SPID oppure con la Carta d’identità elettronica.

L’intelligence sottolinea di voler selezionare competenze di alto livello per rispondere a un contesto internazionale sempre più complesso, caratterizzato da nuove sfide tecnologiche, cyber minacce e tensioni geopolitiche.

I profili richiesti: tecnologia, cyber e sicurezza economica

Tra i principali ambiti di selezione figurano le tecnologie avanzate e la sicurezza digitale. In particolare, si cercano esperti in High Performance Computing (Hpc) con competenze in supercalcolo, intelligenza artificiale e architetture computazionali ad alte prestazioni.

Molto richieste anche figure specializzate in crittografia e tecnologie quantistiche, con conoscenze su comunicazioni cifrate e crittoanalisi. Nel settore cyber, l’intelligence punta a professionisti capaci di analizzare minacce informatiche, malware, vulnerabilità dei sistemi e attività di digital forensics.

Un altro ambito strategico è quello economico-finanziario (Ecofin), dove servono laureati in economia con competenze su mercati finanziari, riciclaggio di denaro, tutela del patrimonio industriale, transizione energetica ed energia rinnovabile. Queste figure sono fondamentali per proteggere gli interessi economici nazionali e prevenire infiltrazioni criminali.

Terrorismo, Osint e analisi delle minacce globali

L’intelligence italiana cerca anche specialisti nell’analisi del terrorismo interno e internazionale, inclusi fenomeni di radicalizzazione, estremismo, criminalità organizzata e traffico di esseri umani. In questo caso sono richieste lauree in ambito internazionale o umanistico, unite a capacità di analisi geopolitica.

Grande attenzione è rivolta inoltre all’Osint (Open Source Intelligence), cioè l’analisi di informazioni provenienti da fonti aperte come web, social media e database pubblici. I candidati ideali devono saper utilizzare strumenti di raccolta dati, tecniche di scraping, monitoraggio social e analisi multimediale per costruire profili di rischio e report utili alla sicurezza nazionale.

Questa nuova campagna rappresenta quindi un’importante opportunità di lavoro nei servizi segreti italiani per professionisti con competenze tecnologiche, analitiche ed economiche che vogliono contribuire alla difesa del Paese.

Come candidarsi ed entro quando

Come spiega il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, è possibile presentare la propria candidatura fino alle ore 24 del 20 marzo 2026. Per mandare le candidature, bisogna accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e cliccando su “Presenta la tua candidatura”.

Per consentire una corretta valutazione delle candidature, è necessario inserire nella piattaforma – accessibile tramite Spid e Cie – tutte le informazioni richieste su titoli di studio ed esperienze professionali. Il mero rinvio a quanto dichiarato in un eventuale curriculum allegato non consentirà di prendere in esame la candidatura.