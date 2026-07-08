Due donne, madre e figlia, sono morte in un incendio nella loro abitazione a Mijas, in provincia di Malaga, nella regione meridionale spagnola dell’Andalusia. Le vittime avevano rispettivamente 60 e 30 anni, secondo quanto ha confermato la Guardia Civil, che indaga sull’accaduto. I loro cadaveri sono stati recuperati dai vigili del fuoco intorno alle 2:30 del mattino all’interno dell’abitazione danneggiata dal rogo.

Secondo fonti investigative, citate da media locali fra cui Canal Sur, l’incendio potrebbe essere stato provocato in maniera dolosa con l’obiettivo di occultare un doppio omicidio, poiché sono state riscontrate sui corpi lesioni precedenti alle ustioni, che sarebbero compatibili con una morte violenta. Stando alle prime indagini, il partner di una delle due vittime aveva precedenti penali per maltrattamenti. La vice delegazione del Governo, la vice-prefettura locale, conferma che non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo.