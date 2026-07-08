La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, ma per chi convive con il diabete rappresenta anche uno dei momenti in cui è fondamentale prestare maggiore attenzione alla qualità degli alimenti. Una delle domande più frequenti riguarda proprio i biscotti: possono essere consumati oppure è meglio eliminarli completamente?

La risposta sorprende molte persone. Non sempre i biscotti devono essere esclusi dall’alimentazione di chi ha il diabete, ma è fondamentale scegliere quelli giusti, limitarne la quantità e inserirli in una colazione equilibrata. A fare davvero la differenza, infatti, non è il singolo alimento, bensì l’intero pasto e il suo effetto sulla glicemia.

Le principali società scientifiche, tra cui l’American Diabetes Association e la Società Italiana di Diabetologia, sottolineano infatti che non esistono alimenti “proibiti” in senso assoluto, ma è necessario imparare a gestire quantità, frequenza e combinazioni alimentari.

Perché la colazione è così importante per chi ha il diabete

Durante la notte l’organismo continua a regolare i livelli di glucosio nel sangue. Al risveglio, soprattutto nelle persone con diabete di tipo 2, possono verificarsi aumenti della glicemia legati ai normali meccanismi ormonali dell’organismo.

Una colazione composta prevalentemente da zuccheri semplici può accentuare ulteriormente questo fenomeno, provocando un rapido innalzamento della glicemia seguito da un altrettanto rapido calo, con conseguente senso di fame dopo poche ore.

Al contrario, un pasto ben bilanciato favorisce un rilascio più graduale del glucosio nel sangue e contribuisce a mantenere livelli energetici più costanti durante tutta la mattinata.

I biscotti non sono tutti uguali

Uno degli errori più comuni consiste nel considerare tutti i biscotti equivalenti. In realtà possono avere caratteristiche nutrizionali molto diverse.

Molti biscotti industriali contengono elevate quantità di zuccheri aggiunti, farine raffinate e grassi poco salutari, una combinazione che tende ad aumentare rapidamente la glicemia.

Esistono però anche prodotti formulati con farine integrali, maggiore contenuto di fibre e quantità inferiori di zuccheri, che possono inserirsi più facilmente in un’alimentazione equilibrata.

Le fibre rallentano infatti l’assorbimento dei carboidrati, contribuendo a ridurre i picchi glicemici dopo il pasto.

Uno studio pubblicato sul The Lancet ha evidenziato che un maggiore consumo di alimenti ricchi di fibre è associato a un migliore controllo metabolico e a una riduzione del rischio di complicanze cardiovascolari nelle persone con diabete.

Cosa guardare sull’etichetta

Quando si acquistano biscotti destinati alla colazione è utile osservare alcuni elementi dell’etichetta nutrizionale. I nutrizionisti consigliano generalmente di preferire prodotti con:

pochi zuccheri aggiunti;

farine integrali o ricche di cereali;

buon contenuto di fibre;

quantità limitate di grassi saturi;

lista ingredienti semplice e poco elaborata.

Non bisogna invece lasciarsi convincere esclusivamente da diciture come “light”, “senza zuccheri aggiunti” o “per diabetici”. Questi prodotti possono comunque contenere quantità importanti di carboidrati e incidere sulla glicemia.

La quantità conta quanto la qualità

Anche scegliendo biscotti con caratteristiche nutrizionali migliori, la porzione rimane determinante. Consumare molti biscotti, anche integrali, significa introdurre una quantità elevata di carboidrati in pochi minuti, con inevitabili effetti sui livelli di zucchero nel sangue.

Le linee guida nutrizionali suggeriscono di inserire i biscotti all’interno di una colazione completa, evitando che rappresentino l’unico alimento consumato.

Il segreto è abbinarli agli alimenti giusti

Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato che non conta soltanto cosa si mangia, ma anche con quali alimenti viene associato. Una colazione composta esclusivamente da biscotti e bevande zuccherate favorisce un rapido aumento della glicemia.

Diverso è il caso in cui i biscotti vengano accompagnati da alimenti ricchi di proteine e grassi buoni, che rallentano lo svuotamento gastrico e rendono più graduale l’assorbimento dei carboidrati.

Ad esempio possono essere associati a:

yogurt greco naturale senza zuccheri aggiunti;

latte parzialmente scremato o bevande vegetali senza zuccheri;

ricotta magra;

una piccola porzione di frutta secca come noci o mandorle.

Questa strategia permette di rendere il pasto più saziante e di limitare le oscillazioni della glicemia.

Le fibre sono un prezioso alleato

Uno degli aspetti più importanti nella prevenzione dei picchi glicemici riguarda l’apporto quotidiano di fibre. Secondo una revisione pubblicata sulla rivista Nutrients, aumentare il consumo di fibre alimentari migliora il controllo glicemico, favorisce la salute intestinale e contribuisce anche alla riduzione del colesterolo LDL.

Le fibre presenti nei cereali integrali, nell’avena, nella frutta e nei legumi rallentano infatti la digestione dei carboidrati, evitando aumenti troppo rapidi della glicemia dopo il pasto.

Per questo motivo molti dietisti consigliano biscotti integrali solo come parte di una colazione varia e non come alimento principale.

Attenzione ai biscotti “senza zucchero”

Molti consumatori ritengono che i biscotti senza zucchero siano automaticamente adatti alle persone con diabete. In realtà non è sempre così.

Spesso questi prodotti sostituiscono lo zucchero con altri ingredienti che, pur avendo un indice glicemico differente, apportano comunque carboidrati. Inoltre possono contenere elevate quantità di farine raffinate, amidi o grassi che ne aumentano il contenuto calorico.

Per questo motivo gli specialisti raccomandano sempre di leggere attentamente la tabella nutrizionale piuttosto che fermarsi alle scritte presenti sulla confezione.

Esistono alternative migliori?

Per molte persone sì. Chi desidera mantenere la glicemia più stabile può orientarsi verso colazioni che prevedano cereali integrali poco lavorati, yogurt naturale, frutta fresca e una piccola quota di frutta secca.

Anche il pane integrale accompagnato da ricotta, crema di arachidi 100% o uova rappresenta una soluzione molto apprezzata dai nutrizionisti perché garantisce un maggiore equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi salutari.

Questo non significa che i biscotti debbano essere eliminati, ma semplicemente che non dovrebbero costituire la scelta quotidiana esclusiva.

Lo stile alimentare conta più del singolo alimento

La ricerca scientifica continua a confermare che la qualità complessiva della dieta ha un impatto molto maggiore rispetto al consumo occasionale di un determinato alimento.

Le linee guida internazionali indicano come modello di riferimento la dieta mediterranea, ricca di verdure, legumi, cereali integrali, olio extravergine d’oliva, pesce e frutta fresca.

Numerosi studi dimostrano che questo schema alimentare favorisce un migliore controllo della glicemia e riduce il rischio cardiovascolare, particolarmente elevato nelle persone con diabete di tipo 2.

In questo contesto, anche qualche biscotto può trovare spazio, purché inserito in un’alimentazione varia, bilanciata e personalizzata.