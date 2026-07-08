Momenti di paura nella mattinata di martedì 7 luglio a Casal Palocco, quartiere residenziale nella zona sud di Roma. Un uomo è stato morso alla caviglia da un serpente mentre percorreva la pista ciclabile di viale Alessandro Magno, nei pressi del ponticello sul canale. L’episodio è avvenuto intorno alle 10, quando il rettile è improvvisamente uscito dalla vegetazione che costeggia il percorso.

Secondo il racconto della sorella dell’uomo, il passante si è accorto del serpente tra i piedi e, spaventato, ha iniziato a saltare per allontanarsi. Poco dopo ha avvertito una fitta alla caviglia, accorgendosi di essere stato morso. La ferita è risultata superficiale, senza gonfiore né ematomi, ed è stata subito pulita e disinfettata. Successivamente è stato consigliato di contattare un centro antiveleni. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un biacco, un serpente non velenoso molto diffuso in Italia.

I residenti segnalano sempre più avvistamenti

Gli abitanti di Casal Palocco raccontano che gli avvistamenti di serpenti non rappresentano una novità, soprattutto nelle aree vicine ai canali e alla vegetazione più fitta. Dopo l’accaduto, la sorella dell’uomo ha condiviso l’episodio sui social dedicati al quartiere, ricevendo numerose testimonianze di residenti che negli ultimi mesi hanno riferito di aver visto serpenti nei giardini privati, lungo i marciapiedi e persino vicino alle abitazioni.

Secondo alcuni cittadini, la presenza sempre più frequente di questi rettili sarebbe favorita anche dalle condizioni del canale e dalla scarsa manutenzione di alcune aree verdi. Oltre ai serpenti, nella zona vengono segnalati anche topi e rospi, elementi che contribuiscono a creare un habitat favorevole alla fauna selvatica.

L’esperto: “Niente panico, ma serve prudenza”

L’etologo Andrea Lunerti spiega che il morso del biacco è un evento piuttosto raro e si verifica quasi esclusivamente quando l’animale si sente minacciato o senza possibilità di fuga. Pur non essendo velenoso, il biacco possiede denti affilati che possono provocare piccole ferite e, come per qualsiasi animale selvatico, esiste un potenziale rischio di infezione batterica.

Per questo motivo, in caso di morso, è importante lavare accuratamente la ferita con acqua e sapone, disinfettarla e rivolgersi al proprio medico. L’esperto raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione quando si cammina in zone con erba alta o vegetazione fitta, evitando movimenti bruschi che potrebbero sorprendere un serpente nascosto. Se al posto di un biacco fosse presente una vipera, infatti, le conseguenze potrebbero essere molto più serie. La prudenza, soprattutto durante le passeggiate in aree naturali o poco curate, resta la migliore forma di prevenzione.