Nella serata di martedì 7 luglio, a Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia, 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni, partecipanti a un campo estivo della protezione civile, sono stati trasportati in ospedale per una sospetta intossicazione. Secondo quanto ricostruito, i bambini hanno presentato i medesimi sintomi di natura gastrointestinale, come vomito e dissenteria. è stato quindi necessario allertare il 118. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivate tre ambulanze e un’automedica, che hanno prestato le prime cure ai bambini e agli altri componenti del gruppo, creando un punto di assistenza medica nel campo sportivo.

Sospetta intossicazione

Un pullman ha poi permesso di trasportare il gruppo fino al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Dopo le cure e gli accertamenti, i pazienti sono stati tutti dimessi ed è stato permesso loro di fare ritorno al campo estivo. Il sindaco di Toano, Leonardo Perugi, ha dichiarato: “Nel corso della giornata di ieri alcuni partecipanti hanno manifestato sintomi presumibilmente riconducibili a una possibile intossicazione. La situazione è stata affrontata fin da subito con la massima attenzione e tempestività, in stretto raccordo con le autorità competenti, gli organizzatori del campo e il personale sanitario, che sono intervenuti seguendo scrupolosamente tutti i protocolli previsti. Rimangono in corso tutte le verifiche necessarie per accertare con precisione le cause dell’accaduto, sulle quali saranno fornite comunicazioni non appena disponibili elementi certi”.