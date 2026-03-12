Due genitori sono finiti a processo a Bologna con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti della loro figlia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda avrebbe avuto origine già durante la gravidanza della madre.

La donna sarebbe stata sieropositiva, ma la condizione sarebbe stata tenuta nascosta a tutti. Dopo la nascita della bambina, avvenuta nel 2017, i genitori non avrebbero effettuato i controlli necessari per verificare se la malattia fosse stata trasmessa anche alla figlia. Questa omissione, secondo l’accusa, avrebbe impedito una diagnosi tempestiva e l’avvio delle cure adeguate nei primi anni di vita della bambina.

Niente cure né visite fino a sei anni

La situazione sarebbe poi peggiorata con il passare del tempo. I genitori, infatti, non avrebbero fatto visitare la bambina da un pediatra, né l’avrebbero vaccinata o sottoposta ai normali controlli medici previsti per l’infanzia. Solo quando la piccola aveva quasi sei anni la sua condizione di salute è emersa in tutta la sua gravità. A quel punto la bambina aveva già sviluppato diverse infezioni e aveva contratto anche l’Aids.

Secondo quanto emerso, anche dopo il ricovero i genitori avrebbero continuato a opporsi alle cure, ostacolando l’intervento dei medici e la somministrazione dei farmaci necessari. La bambina è rimasta ricoverata in ospedale per circa un anno e, secondo le ricostruzioni del caso, la sua vita sarebbe stata a lungo in pericolo. Per questi motivi la coppia dovrà ora rispondere davanti al tribunale delle accuse di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia.