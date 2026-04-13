Tutto è avvenuto ieri, domenica 12 aprile, nelle campagne di Villamassargia, dove il vicesindaco di Masainas Carlo Alberto Pinna, 56 anni, è morto durante una battuta di caccia, probabilmente a causa di un arresto cardiaco improvviso. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lui, che hanno tentato di soccorrerlo seguendo anche le indicazioni telefoniche dei sanitari in attesa del 118, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Medico veterinario molto conosciuto e stimato nel Sulcis, Pinna lavorava nella Asl di Carbonia ed era una figura di riferimento per il territorio. Profondo il cordoglio nelle istituzioni e tra i cittadini. Il sindaco di Masainas, Gian Luca Pittoni, ha scritto: “La nostra comunità perde non solo il suo vicesindaco ma anche uno stimato medico veterinario e una persona eccezionale. Ho condiviso con lui anni di lavoro e di amicizia, e questa perdita lascia un vuoto incolmabile”. E ancora: “È stato un punto di riferimento per molti, un uomo buono, che sapeva affrontare ogni sfida con integrità”.

Anche il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha espresso vicinanza e il suo cordoglio: “Il territorio perde una bella persona, uno stimato medico veterinario e un ottimo amministratore”. In segno di lutto, annullati gli eventi della sagra del carciofo spinoso.