Non è diventato padre in questi giorni, Ryan Cosgrove, morto una decina di anni fa: ma grazie al suo liquido seminale, congelato già da una ventina di anni, la sua vedova è riuscita a diventare madre.

L’attrice Laura Orrico, 49 anni

L’attrice Laura Orrico, a 49 anni ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose. Figlia anche di Ryan.

“Eravamo andati al cinema in sei, ma ero così impegnata a chiacchierare con questo ragazzo simpatico e carino seduto accanto a me che non vidi nemmeno una scena del film”, il toccante ricordo di Laura del primo decisivo incontro con Ryan.

Questa nascita segna una tappa importante in un percorso, diciamo così, accidentato. Nel 1999 il colpo di fulmine tra Ryan e Laura, nel 2004 le nozze, nel 2006 la grave epilessia notturna di Ryan, fino alla morte a 39 anni nel 2015.