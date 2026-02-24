Due interventi distinti dei carabinieri tra la costiera sorrentina e la provincia di Caserta hanno portato all’arresto di tre persone, accusate di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Da quanto emerso, due delle tre persone arrestate, due mamme, viaggiavano con cocaina e hashish pronti per essere venduti, ma con loro in auto c’erano anche i figli, naturalmente troppo piccoli per rendersi conto di quello che stava accadendo.

I due arresti a distanza di pochi chilometri

Una mamma pusher di 45 anni, in compagnia del figlio di cinque anni, è stata arrestata a Sant’Agnello, nel napoletano, dopo che i carabinieri della stazione di Sorrento hanno fermato l’auto a un posto di blocco. La donna, visibilmente agitata, ha attirato l’attenzione dei militari che le hanno sequestrato nove dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere cedute. In caserma, la donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Il piccolo, invece, durante la stesura degli atti ha mangiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ai carabinieri liberi dal servizio che l’hanno intrattenuto.

Il secondo intervento, invece, ha avuto luogo a Maddaloni, in provincia di Caserta. I carabinieri della sezione Radiomobile hanno fermato un’auto con a bordo un uomo di 40 anni, una donna di 26 e il figlio di lei, di dieci anni. Anche in questo caso i militari, insospettiti dal comportamento della coppia, hanno eseguito controlli più approfonditi perquisendo sia l’auto che la loro abitazione. All’esito dell’operazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi 40 grammi di hashish e diversi grammi di cocaina. Hanno poi trovato anche 3.760 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.