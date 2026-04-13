La mattina del 9 aprile, alla scuola Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide di Manfredonia, in provincia di Foggia, un collaboratore scolastico di 62 anni è stato aggredito e picchiato da un minorenne che avrebbe preteso di entrare nella scuola, di cui non è un alunno, per incontrare una giovane studentessa. Secondo quanto ricostruito, il collaboratore scolastico, da circa 20 anni in servizio nell’istituto, si sarebbe rifiutato di assecondare la richiesta del minorenne, che si era presentato durante l’orario di lezione pretendendo di incontrare un’alunna del terzo anno.

Collaborato scolastico aggredito

Il collaboratore scolastico avrebbe invitato il giovane ad allontanarsi. Qualche minuto dopo, però, il minorenne è tornato aggredendo il 62enne procurandogli una ferita profonda all’altezza dell’arcata sopracciliare. L’uomo ha poi sporto denuncia ai carabinieri. “Un gesto simile non è soltanto un attacco alla persona, ma rappresenta una ferita inferta all’intera istituzione scolastica e ai valori che essa quotidianamente incarna: il rispetto delle regole, la convivenza civile, la responsabilità individuale e collettiva. Quanto accaduto impone una riflessione profonda e non più rinviabile sul clima educativo e sul ruolo di tutte le componenti della comunità”, ha dichiarato il dirigente scolastico Roberto Menga.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha dichiarato: “Questo episodio ci pone nuovamente di fronte ad una situazione di degrado, povertà educativa, brutalità e illegalità diffusa che ferisce e colpisce anche la nostra comunità. Non solo le istituzioni sono chiamate a essere più presenti e a fare la loro parte ma, insieme alle famiglie, alle associazioni e alle scuole, siamo tutti chiamati a fare rete ed essere una vera comunità educativa”.