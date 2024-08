Maxi scooter fuori strada sulla rotatoria, due morti vicino Lecce, rientravano dal festival della birra

E’ di due morti il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa alle porte di Leverano, in privincia di Lecce. Si tratta di due uomini di 40 e 31 anni, entrambi di San Pietro in Lama. I due, intorno alle 4, stavano facendo rientro a casa in sella a un maxi scooter dopo aver partecipato a Birra&Sound, il tradizionale festival europeo della birra che proprio ieri ha aperto i battenti nell’area mercatale di Leverano.

Non è chiaro se fossero avventori o lavoratori di una delle aziende presenti alla manifestazione con stand espositivi. Per cause da accertare il conducente ha perso il controllo della moto all’altezza di una rotatoria finendo fuori strada. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Per i due non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Vani i tentativi di soccorso. Sull’accaduto indagano i carabinieri.