Circa 80 mezzi sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento a catena avvenuto oggi, martedì 17 marzo, sull’A20, la Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra i comuni di Milazzo e Rometta.

L’incidente si è verificato nella galleria Villafranca ed ha coinvolto autovetture, furgoni e mezzi pesanti. L’autostrada, hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco, è rimasta completamente bloccata per diverse ore consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno della galleria. Il personale dei Vigili del Fuoco si è messo al lavoro per mettere in sicurezza i serbatoi dei mezzi coinvolti. Sul posto è impegnata anche la Polizia e il personale del 118.