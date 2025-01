Nel quartiere Zodiaco di Lavinio, una periferia di Anzio (Roma), i residenti vivono nuovamente il dramma delle occupazioni abusive da parte di gruppi nomadi. L’ultimo episodio, verificatosi venerdì scorso, ha destato grande preoccupazione: un appartamento situato al civico 12 di via dei Pesci è stato occupato, gettando nel caos i due inquilini che lo avevano regolarmente affittato.

La scoperta dell’occupazione

Tornando a casa dopo una giornata di lavoro, i due ragazzi hanno trovato la serratura cambiata e il loro appartamento occupato. La responsabile era una donna nomade, che si era introdotta nella proprietà poche ore prima. Nonostante le loro richieste, la donna si è rifiutata di aprire la porta, lasciandoli fuori. Di fronte a questa situazione, gli inquilini hanno immediatamente avvertito il proprietario dell’immobile, il quale ha sporto denuncia presso i carabinieri.

L’intervento delle autorità e la trattativa

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sul posto, ma si è trovata con le mani legate. La donna ha dichiarato di essere malata, incinta e senza un luogo dove andare. Si è quindi avviata una trattativa tra il proprietario e l’occupante, che ha richiesto denaro per lasciare l’alloggio. Solo dopo aver ottenuto quanto richiesto, la donna ha accettato di andarsene.

Secondo una residente del quartiere, l’occupazione è stata attentamente pianificata. La donna avrebbe osservato i movimenti degli inquilini, aspettando il momento ideale per agire. Una volta sicura di avere il tempo necessario, con l’aiuto di complici, avrebbe forzato la porta e cambiato la serratura. Non è la prima volta che episodi simili si verificano a Lavinio, lasciando i residenti in uno stato di crescente preoccupazione.